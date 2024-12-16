Advertisement

لبنان

عمليات جديدة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ داخل بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1293641-638699793782049616.jpg
Doc-P-1293641-638699793782049616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم العدو الاسرائيلي ومنذ ليل امس وحتى مساء اليوم، على تفجير العديد من المنازل في بلدة الناقورة، بالتزامن مع عملية توغل في محيط البلدة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الناقورة... الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه عناصر أمنية لبنانية
lebanon 24
17/12/2024 03:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو اليوم على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله في منطقتي الناقورة وياطر
lebanon 24
17/12/2024 03:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق قذائف صاروخية ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون في جنوب لبنان
lebanon 24
17/12/2024 03:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن
lebanon 24
17/12/2024 03:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش الإسرائيلي

الناقورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-16
16:48 | 2024-12-16
16:13 | 2024-12-16
15:51 | 2024-12-16
15:27 | 2024-12-16
15:18 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24