عمليات جديدة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ داخل بلدة جنوبيّة

أقدم العدو الاسرائيلي ومنذ ليل امس وحتى مساء اليوم، على تفجير العديد من المنازل في بلدة الناقورة، بالتزامن مع عملية توغل في محيط البلدة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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