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لبنان

الـ"MTV": دماؤنا تهدر

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:59
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باشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا جاموش التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل محطة mtv بحقّ مسؤول في حزب الله، وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
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وأمر حاموش بتوقيف ثلاثة من "الفاشينيستاز" المشاركات في الحملة المنظّمة على "MTV"، بعد أن رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها، وإزالة المناشير التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقّهنّ بالانتقاد.
 
وليلاً، أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بإخلاء سبيل الموقوفتين  في الدعوى المقدّمة من قناة الـ mtv  سحر غدّار وغنى غندور.
 
وأعلنت الـ"MTV" أنّ هذه الدعاوى لا صلة لها بموضوع الحريّات وقمعها، إذ أنّ "MTV" كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء. 
 
إلا أنّ بعض الناشطين و"الفاشينيستاز"، الذين حرّك معظمهم مسؤولٌ في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهمٍ بهم من دون الاستناد الى أيّ دليل.

ورأت المحطة أنّ القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت الى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصاً أنّها تعرّضهم للخطر.
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