أسامة سعد بعد لقائه مدير مستشفى صيدا الحكومي: لتأمين الحاجات والمستلزمات

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وخلال اللقاء، جرى البحث في حاجات المستشفى ومستلزماتها.بدوره، أكّد سعد "ضرورة تأمينها من وزارة الصحة نظرًا إلى دورها في خدمة المدينة والجوار".كما وأشاد بدور المستشفى وإدارتها وموظفيها في تأمين الخدمات الصحية لأهلنا النازحين من الجنوب. (الوكالة الوطنية)