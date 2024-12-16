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لبنان

أسامة سعد بعد لقائه مدير مستشفى صيدا الحكومي: لتأمين الحاجات والمستلزمات

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:18
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التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد مدير مستشفى صيدا الحكومي أحمد الصمدي، في حضور أعضاء من قيادة التنظيم.

وخلال اللقاء، جرى البحث في حاجات المستشفى ومستلزماتها.
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بدوره، أكّد سعد "ضرورة تأمينها من وزارة الصحة نظرًا إلى دورها في خدمة المدينة والجوار".

كما وأشاد بدور المستشفى وإدارتها وموظفيها في تأمين الخدمات الصحية لأهلنا النازحين من الجنوب. (الوكالة الوطنية) 
 
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