جهاد الأطرش بعد تكريمه من وزير الإعلام: أتمنى ان يعود تلفزيون لبنان لدوره العظيم

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وبعد التكريم، قال الأطرش: "تلقيت اليوم تكريما غال جدا من معالي الوزير، المهندس الكبير، مهندس المواقف والمباديء، ووجهت له كلمة شكر تمنيت فيها بأن تعود اذاعة لبنان الشمس التي كانت تشرق على المجتمع اللبناني، وكذلك تلفزيون لبنان، وقلت له بأن هذه الاذاعة كانت تتناول جميع ما بهم الانسان في المجتمع اللبناني".تابع: "كانت تتضمن برامج للطلاب في كل مراحل الدراسة، من صديقنا الصغير الى ركن الجامعات، وكان اساتذة الجامعات والمتخصصون منهم يكتبون للاذاعة برامج مشرقة في المجتمع".أضاف: "كذلك سجلنا كل التراث العربي في تلفزيون لبنان، العلوم والادب والفلاسفة عند العرب".وختم: "اتمنى ان يعود تلفزيون لبنان للعب هذا الدور العظيم، وكذلك الاذاعة بالنسبة لهذه الاذاعة التي تخرجت انا من هذه الجامعة العظيمة".