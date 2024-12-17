متى سيتم تشييع نصرالله؟

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تجري حالياً عمليات التحضير لتشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة ريثما يتم الإنتهاء من بعض الاستعدادات العملانية.وتبين أن التشييع بات قريباً وسيكون جماهيرياً، فيما من المتوقع أن تحضره شخصيات إيرانية رفيعة المستوى وبارزة جداً بالإضافة إلى شخصيات من الجزائر واليمن وغيرها.أما على صعيد سوريا والتي كانت حليفة لـ"حزب الله" قبل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فإنَّه قد لا تمثلها أي جهةٍ رسمية لا من داخل لبنان ولا من خارجه.