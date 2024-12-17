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لبنان

مؤشرات خارجية ايجابية عن وضع المطار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2024 | 02:15
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افاد مصدر إداري يعنى بشؤون الملاحة ومراقبة المطار أن مؤشرات خارجية إيجابية جداً وصلت في الآونة الأخيرة حول وضعية مطار بيروت من حيث الأمان والإنتظام وسلامة الملاحة وسلامة الركاب.
المصدر لفت الى أن القرار السياسي للحكومة منذ أشهر بالحزم في مطار بيروت الدولي أدى الى هذا التحسين في عمل المطار وخدماته ، وأن هذا المطار سيشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد السياحة والسفر والشحن والتجارة في الأشهر المقبلة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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