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لبنان

خط جديد لتسيير حافلات النقل ينطلق غداً.. هذا ما أعلنه وزير الأشغال (صورة)

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:50
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "إكس": "استكمالًا لخطة تسيير حافلات النقل المشترك، سيُصار يوم غد صباحًا إلى إطلاق خط جديد ينطلق من نهر الموت مرورا بساحة ساسين والجامعة الاميركية اللبنانية ومستشفى أوتيل ديو إلى العدلية والعديد من المحطات".
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