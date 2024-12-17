تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت 5 ألاف ليرة والغاز 9 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.402.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.442.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.317.000 ليرة لبنانيةالغاز: 990.000 ليرة لبنانية