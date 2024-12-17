غادة عون: مبروك للأحرار

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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "مبروك للأحرار. مبروك لكل المناضلين من اجل قيام دولة القانون في لبنان. مبروك للشعب اللبناني وشكرا للمجلس الدستوري الذي برهن ان الكلمة الأخيرة يجب ان تكون لقيام دولة مؤسسات تحترم القوانين".كما أوردت منشورا للنائبة حليمة قعقور على منصة "اكس" قالت فيه: "لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه بالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة، وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/2024، وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للحجار وإبراهيم و٥ من القضاء الأعلى. نعود ونذكر أنه تم إضافة نصوص على القانون بعد إصداره، وتم التشريع على قياس أشخاص، كما لم يتم التصويت عليه داخل المجلس. كما يضرب هذا التعيين استقلالية القضاء ويؤكد تعدي السلطة التشريعية على صلاحية السلطة التنفيذية".