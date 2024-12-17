Advertisement

لبنان

غادة عون: مبروك للأحرار

Lebanon 24
17-12-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1293810-638700238268091041.jpg
Doc-P-1293810-638700238268091041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "مبروك للأحرار. مبروك لكل المناضلين من اجل قيام دولة القانون في لبنان. مبروك للشعب اللبناني وشكرا للمجلس الدستوري الذي برهن ان الكلمة الأخيرة يجب ان تكون لقيام دولة مؤسسات تحترم القوانين".
Advertisement

كما أوردت منشورا للنائبة حليمة قعقور على منصة "اكس" قالت فيه: "لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه بالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة، وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/2024، وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للحجار وإبراهيم و٥ من القضاء الأعلى. نعود ونذكر أنه تم إضافة نصوص على القانون بعد إصداره، وتم التشريع على قياس أشخاص، كما لم يتم التصويت عليه داخل المجلس. كما يضرب هذا التعيين استقلالية القضاء ويؤكد تعدي السلطة التشريعية على صلاحية السلطة التنفيذية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2024-12-17
03:00 | 2024-12-17
02:49 | 2024-12-17
02:45 | 2024-12-17
02:30 | 2024-12-17
02:15 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24