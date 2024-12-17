19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المعارضة توحّد موقفها رئاسيا وتتجنب تشتت الأصوات قبل جلسة الأنتخاب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
17-12-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يأت إعلان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الاستعداد للترشح إلى رئاسة الجمهورية مفاجئا لمحازبي ومناصري القوات، لأنه في اعتقادهم الثابت أن الدكتور جعجع من الشخصيات الأقوى مسيحيا وافضلية وصوله إلى قصر بعبدا مسألة لا تستدعي أي نقاش . قال الدكتور جعجع موقفه في اللحظة المؤاتية لأنتخاب شخصية من قلب المعارضة، وقال الموقف دون فرض الترشح لأنه راغب بأن يكون مدعوما بأصوات نيابية وازنة. وبالنسبة إلى قوى المعارضة، فهي لم تتبن أي ترشيح وعندما يحين الوقت تقدم الشخصية التي تدعمها ، وهي بكل تأكيد شخصية سيادية غير قابلة للتنازل عن مبادىء الدولة القوية .
Advertisement
اما وقد جاء الترشيح الرسمي للنائب نعمة افرام مرة ثانية، فإن الأسماء التي تحمل اللون المعارض نفسه باتت تظهر إلى العلن ، إلا أن الاستراتيجية القائلة بضرورة توحيد الموقف تقوي موقف المعارضة ولا تحدث أي شرذمة من شأنها اضعاف هذا الترشح وضياع الأصوات، فهل أن المعارضة متنبهة لهذا الأمر ؟
ما يهم هذه القوى هو تجنب أي عملية تشتت ومواصلة الصمود لانتخاب رئيس من صلبها .
وتقول مصادر معارضة ل " لبنان٢٤" أن تصوير البعض وجود تباين بين أفرقاء المعارضة على ماهية الأسماء المدعومة من قبلها ليس دقيقا ، لأنهم لا يزالون في مرحلة النقاشات المفتوحة والتشاور بين باقي الكتل النيابية بشأن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، أما القول بأن استعداد جعجع للترشح قطع الطريق امام أسماء توافقية في السباق الرئاسي فهو كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة ، مشيرة إلى أن القوات والكتائب والقوى المعارضة تتجه إلى ترتيب إطلالات إعلامية لها عن نقطة الرؤية الواحدة للأستحقاق وإن ما من تباعد بين القيادات، وكما فعلت في ترشيحها لكل من رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض والوزير السابق جهاد ازعور ستعمل ضمن النهج نفسه ، وهذه المرة فان المتغيرات السياسية تتحكم بالمشهد الرئاسي فضلا عن متطلبات الواقع الجديد .
وتفيد هذه المصادر أن تأييد المعارضة لشخصية ما، ينبع من سلسلة ثوابت ،ولم تقل هذه القوى أنها متمسكة بأسم محدد فالمهم بالنسبة لها هو المبادىء التي تقوم عليها وإي ترشيح يخضع لهذا الأمر ، وتؤكد أن أية تحضيرات لإعلان ترشيح بشكل صريح قد لا تتأخر ، إنما لا ضرر من انتظار بعض الوقت ومعرفة الاتجاهات النيابية ، موضحة أن هناك كتلا لا تزال تدرس خياراتها ولم تكشف بالتالي عما تعتزم القيام به، لأن هناك من يفضل الرئيس التوافقي وهناك من يتحدث عن أن التبدلات الراهنة تتطلب رئيسا يحمل صفات إضافية.
وردا على سؤال عن استمرار طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، فإن المصادر تعتبر أنه لم يسقط من التداول والأصوات النيابية في النهاية تحسم القرار ، وتشير إلى أن الفريق الأخر أي "الثنائي الشيعي" متكتم حتى الآن عمن يدعمه بعدما أبلغ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية استحالة انتخابه، في حين أن التيار الوطني الحر يحاول التسويق لأكثر من مرشح في القريب العاجل .
تحاول المعارضة استكمال خطواتها في اتجاه الاستحقاق الرئاسي متسلحة بأحقية إيصال رئيس مدعوم من قبلها وليس رئيس تحد، وببرنامج عمل واضح عنوانه لبنان أولا المصان بالشرعية والقرارات الدولية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
14:38 | 2024-12-16
16/12/2024 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
13:00 | 2024-12-16
16/12/2024 01:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
15:00 | 2024-12-16
16/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
16:13 | 2024-12-16
16/12/2024 04:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
04:45 | 2024-12-17
بيروت تنفض عنها الحرب.. وتتحضر بفرح لاستقبال العام الجديد (صور)
06:00 | 2024-12-17
تباين حول "البديل".. هل أصبح فرنجية رسميًا خارج السباق الرئاسي؟!
05:50 | 2024-12-17
ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة... اليكم حال الطقس
05:48 | 2024-12-17
سماع صوت إنفجار قويّ في جنوب لبنان... إليكم طبيعته
05:48 | 2024-12-17
كركي: إنذار مستشفى دار الشفاء وسلف مالية استثنائيّة للمضمونين الإختياريين
05:22 | 2024-12-17
الراعي يلتقي نعمة افرام
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
17/12/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
17/12/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
17/12/2024 13:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24