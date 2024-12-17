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لبنان
في الناقورة وكفركلا.. هذا ما قام به العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
17-12-2024
|
02:49
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أقدمت قوات العدو الإسرائيلي فجرا، على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة.
كما يستمرّ العدو بعمليات التفجير للمنازل في بلدة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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الناقورة
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