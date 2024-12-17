في الناقورة وكفركلا.. هذا ما قام به العدو الإسرائيلي

أقدمت قوات العدو الإسرائيلي فجرا، على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة.

كما يستمرّ العدو بعمليات التفجير للمنازل في بلدة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".