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لبنان

بيان من الجيش.. هذا ما سيفعله في عدد من المناطق

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:04
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه، "بتاريخ 17 / 12 / 2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل اليابسة – راشيا وجرد رأس بعلبك وجرد وطى الجوز - كسروان".
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