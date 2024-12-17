بيان من الجيش.. هذا ما سيفعله في عدد من المناطق

أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه، "بتاريخ 17 / 12 / 2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل اليابسة – راشيا وجرد رأس بعلبك وجرد وطى الجوز - كسروان".

Advertisement