Advertisement

لبنان

في سوريا ولبنان.. إسرائيل تستعد لـ"عملية الشتاء"

Lebanon 24
17-12-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1293876-638700320905093015.jpg
Doc-P-1293876-638700320905093015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الجيش الإسرائيلي لما أطلق عليه "عملية الشتاء" في جميع مناطقه العملياتية، مع التحضير للتعامل مع تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة شمالا، حسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقد تم تزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات لمواجهة البرد فوق جبل الشيخ، الذي احتلته إسرائيل مؤخرا بعد تقدمها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية.
Advertisement


وكان الجيش أعلن في وقت سابق، أن قواته ستبقى فوق جبل الشيخ خلال فصل الشتاء، فضلا عن وجودها في الجولان السوري المحتل، وانتشارها في مواقع جنوبي لبنان.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه يتم إنشاء بنية تحتية في جبل الشيخ السوري، حيث تنتشر قوات إسرائيلية بعد انسحاب الجيش السوري منه مؤخرا.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن على إنشاء "أول مواقع عملياتية له في المنطقة"، وقالت إن القوات استعانت بأحذية مخصصة للمناطق الجبلية، وملابس حرارية وأقنعة وجوارب سميكة ومدافئ.

ونشر الجيش في المناطق التي يتمركز بها في سوريا ولبنان، أكثر من 1900 مبنى متنقل وحاويات معيشية، مجهزة بأدوات تدفئة ووصلات كهرباء.

وتقدمت قوات إسرائيلية جنوبي لبنان خلال ذروة الصراع مع حزب الله، وبقي جزء منها بعد إقرار وقف إطلاق النار خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

كما استغل الجيش الإسرائيلي الفراغ الذي سببه تسارع الأحداث في سوريا، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، فضلا عن شن غارات عنيفة دمرت معظم قدرات الجيش السوري. (سكاي نيوز)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-12-17
12:41 | 2024-12-17
12:31 | 2024-12-17
12:15 | 2024-12-17
12:08 | 2024-12-17
12:06 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24