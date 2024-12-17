ميقاتي التقى وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وعددا من الوزراء

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا.وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.البنك الدوليواستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وتناول البحث المشاريع التي يتم العمل عليها في لبنان .