حبيب زار وزير المالية متابعا قرض "صندوق أبو ظبي للتنمية"

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير المال يوسف الخليل في مكتبه في الوزراة، وجرى عرض" لنشاط المصرف في الفترة الراهنة ومشاريعه المستقبلية"، وفق بيان عن مكتب حبيب.وقال حبيب بعد الاجتماع: "كانت مناسبة لنشكر الوزير يوسف الخليل على الدعم الذي يقدّمه لمصرف الإسكان ولا سيما دعم قرض الصندوق العربي والذي وصلت الدفعة الأولى منه بقيمة 16 مليون و400 ألف دولار، والدفعة الثانية وصلتنا مطلع كانون الأول الجاري بقيمة 16 مليون و200 ألف دولار".أضاف: "كذلك تابعنا مع معالي الوزير قرض "صندوق أبو ظبي للتنمية" الذي كلّف مجلس الوزراء في شأنه مجلس الإنماء والإعمار طلب قرض من الصندوق الذي زرناه مؤخراً مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ نبيل الجسر والتقينا المسؤولين فيه الذين وعدونا خيراً، وذلك بعد زيارتنا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري المقيم في أبو ظبي الذي وعدنا بدوره بدعم هذا القرض. كذلك فعل الوزير الخليل الذي وعدنا مشكوراً، بتسديد الأموال المتوجّبة على الدولة اللبنانية لـ"صندوق أبو ظبي للتنمية" من أجل تسهيل حصولنا على القرض".وأمل حبيب "في الحصول على قرض من "الصندوق القطري للتنمية" الذي نسعى إلى زيارته مطلع السنة المقبلة لنتمكّن من تأمين القروض بشكل مستدام للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط لمساعدتهم على التشبث بأرضهم، لأن اللبناني عندما يترك أرضه يأتي مكانه الغريب، وهذا كان هدف الرئيسين الراحلين الياس سركيس وسليم الحص وهو إبقاء اللبناني بأرضه".وختم: "دعم وزارة المال رئيسي بالنسبة إلى مصرف الإسكان إذ على أساسه يساعد اللبنانيين الذين بحاجة إلى ترميم بيوتهم أو إعادة إعمارها أو شراء منزل".وردّ الوزير الخليل بالإشادة بالمشاريع التي يطلقها مصرف الإسكان واعتبرها "مهمّة للغاية خصوصاً في هذه المرحلة التي فقدَ عدد كبير من اللبنانيين منازلهم جراء الحرب الأخيرة، أو دُمرت جزئياً".وتوجّه إلى حبيب بالقول: نحن إلى جانبكم وسندعمكم كما ندعم المؤسسات الأخرى التي يجمعها الهدف ذاته وهو مساعدة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.وأكد أن "القرض المتوسط والطويل الأمد يُريح المواطنين، ونحن نراقب تطورات السوق شيئاً فشيئاً وفي ضوء ذلك سنقرّر حجم الدعم الذي سنقدّمه".