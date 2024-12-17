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لبنان

سماع صوت إنفجار قويّ في جنوب لبنان... إليكم طبيعته

Lebanon 24
17-12-2024 | 05:48
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سُمِعَ دويّ انفجار قويّ في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ العدوّ الإسرائيلي فجّر أحد الأبنيّة في بلدة يارون.
 
 
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