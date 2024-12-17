سماع صوت إنفجار قويّ في جنوب لبنان... إليكم طبيعته

سُمِعَ دويّ انفجار قويّ في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ العدوّ الإسرائيلي فجّر أحد الأبنيّة في بلدة يارون.