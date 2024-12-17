دريان استقبل القنصل العام لجمهورية مصر

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لبنان محمد المشد وبحث معه في الشؤون العامة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.



كما استقبل النائب السابق عثمان علم الدين وتم التداول في الشؤون الوطنية والإسلامية.

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