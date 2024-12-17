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لبنان

دريان استقبل القنصل العام لجمهورية مصر

Lebanon 24
17-12-2024 | 06:07
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لبنان محمد المشد وبحث معه في الشؤون العامة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما استقبل النائب السابق عثمان علم الدين وتم التداول في الشؤون الوطنية والإسلامية.
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