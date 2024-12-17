بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم ما أعلنته وزارة التربية

Advertisement

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيس الجامعة الإسلامية حسن اللقيس، في حضور المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، وتناول البحث عددا من القضايا العائدة للجامعة والمتعلقة بالطلاب العراقيين.ثم إجتمع الحلبي مع عضو لجنة التربية النائب أشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" علي مشيك، وتم البحث في قضايا تتصل بالعودة إلى مدارس الشريط الحدودي المحتل.واستقبل الحلبي رئيس منتدى التربية والثقافة والحوار القس رياض جرجور يرافقه مدير كلية اللاهوت للشرق الأوسط مارتن عقاد، والمديرة التنفيذية للمنتدى ميراي حاموش، وتم البحث في قضايا تتعلق بالنشاط الحواري للمنتدى. وكانت مناسبة للتعرف إلى مدير كلية اللاهوت لمناسبة تسلمه المسؤولية منذ وقت قريب.من جهة ثانية، أصدر الحلبي مذكرة تتعلق بتحديد عطلة المدارس في أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر.وجاء في المذكرة:استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل)،استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/09/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية)،استنادا إلى أحكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 07/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس والثانويات الرسمية)،تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر، لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الأرمنية وفق الآتي:- ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/12/2024 وحتى مساء الإثنين الواقع فيه 06/01/2025، لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.وفي هذه المناسبات المجيدة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأسرة التربوية والتعليمية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية بخالص التهاني، متمنيا لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الأزمات، وللوطن الاستقرار والازدهار.