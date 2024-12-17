Advertisement

لبنان

بري تابع وكاريه خطة البنك الدولي لاعادة الاعمار: لتشمل إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين

Lebanon 24
17-12-2024 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1293941-638700412045406608.png
Doc-P-1293941-638700412045406608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير البنك الدولي في قسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان ،  حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية .
Advertisement

ونقل كاريه رغبة البنك الدولي للإنخراط مع الحكومة اللبنانية في هذه الورشة لضمان حسن سير العمل وتنفيذه وإستدامته .

 الرئيس بري أثنى على "رغبة البنك الدولي وجهوزيته للإستجابة وإنخراطه مع لبنان في إعادة إعمار ومعالجة نتائج العدوان الإسرائيلي".

واستفسر رئيس المجلس عن تفاصيل الخطة التي يعمل على إعدادها البنك الدولي، مؤكداً" وجوب أن تشمل هذه الخطة إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة بما يمكنهم من النهوض مجدداً وبفترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-12-17
12:41 | 2024-12-17
12:31 | 2024-12-17
12:15 | 2024-12-17
12:08 | 2024-12-17
12:06 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24