بري تابع وكاريه خطة البنك الدولي لاعادة الاعمار: لتشمل إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان ، حيث تناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية .ونقل كاريه رغبة البنك الدولي للإنخراط مع الحكومة اللبنانية في هذه الورشة لضمان حسن سير العمل وتنفيذه وإستدامته .الرئيس بري أثنى على "رغبة البنك الدولي وجهوزيته للإستجابة وإنخراطه مع لبنان في إعادة إعمار ومعالجة نتائج العدوان الإسرائيلي".واستفسر رئيس المجلس عن تفاصيل الخطة التي يعمل على إعدادها البنك الدولي، مؤكداً" وجوب أن تشمل هذه الخطة إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة بما يمكنهم من النهوض مجدداً وبفترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري" .