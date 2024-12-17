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لبنان

باسيل بحث في الاستحقاق الرئاسي المرتقب مع السفير الفرنسي وزوار

Lebanon 24
17-12-2024 | 07:24
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استقبل رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو برفقة وفد من السفارة، وذلك في حضور النائبة ندى البستاني ومنسق العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق.
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وتم البحث في المستجدات الإقليمية وبخاصة في سوريا، والتطورات في لبنان واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد أكد باسيل مواقف "التيار" لجهة العمل على انتخاب رئيس توافقي في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥.

الى ذلك استقبل  باسيل النائب وليم طوق، وبحث معه التطورات ولا سيما الإستحقاق الرئاسي، وذلك في حضور النائبة البستاني. كذلك استقبل باسيل النائب الياس جرادة وكان بحث في انتخابات الرئاسة.

 
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