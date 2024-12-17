البزري: نريد رئيسا يكون لديه قبول داخلي وخارجي

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أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث تلفزيوني " أن إنعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني أمر شبه محسوم ولكن التحدي هل ينتج المجلس النيابي رئيسا في هذه الجلسة؟.واوضح " نريد رئيسا يأتي نتيجة تشاور بين مختلف المكونات الموجودة في المجلس النيابي، وأن يكون لديه قبولا داخليا وخارجيا لأننا بحاجة إلى الدعم الخارجي.اضاف " نريد رئيسا يأتي بغالبية نيابية واسعة تشارك فيها شرائح من مختلف مكوّنات وتموضعات المجلس النيابي".