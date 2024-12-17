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استقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، وضم : الناطق الاعلامي للحركة ونائب مسؤولها السياسي في لبنان الدكتور جهاد طه، ومسؤول العلاقات الوطنية الدكتور أيمن شناعة، والعمل الجماهيري أبو أحمد فضل ، ومسؤول مخيم المية ومية رفيق عبد الله ، و صيدا حسن شناعة، في حضور مسؤولي شعبة صيدا في "حزب الله" علي فنيش وشعبة عين الحلوة علي الزينو.بداية، قدم الوفد التبريكات لقيادة "حزب الله" بالشهداء على طريق القدس في معركة اولي البأس وفي مقدمهم سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وكل القادة" .وتم البحث في القضايا المشتركة لاسيما العدوان المتواصل على قطاع غزة وما يرافقه من معاناة مأسوية للشعب الفلسطيني، اضافة الى ما يعانيه الفلسطينيون في لبنان والأوضاع الأمنية والإجتماعية داخل المخيمات خصوصا في منطقة صيدا.وأكد الجانبان "أهمية تعزيز قوة المقاومة في ردع العدوان عبر وحدة الصف المقاوم ".وحيا المجتمعون" الشعب الفلسطيني بمجاهديه وأسراه الأبطال في فلسطين الذين يواجهون العدو بكل ما يملكون، داعين إلى " مواصلة التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين وللمقاومة لاسقاط المؤامرات ومواجهة التحديات".