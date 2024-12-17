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لبنان

مذكرة من وزير المالية... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
17-12-2024 | 08:29
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل، مذكرة طلب فيها من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق إختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية الملحقة والمتممة لها عن شهر كانون الثاني 2025 وكذلك أجور الأجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الاول 2024، وذلك فقط بالنسبة لمستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية تاريخ 11/12/2024 كحد أقصى، على أن تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد قبل 24/12/2024.
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وأشارت المذكرة الى أن أي مستندات ترد بعد تاريخ 11/12/2024 سوف تنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2025 من دون أي إستثناءات".
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