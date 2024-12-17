الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الخيام

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 17/ 12/ 2024، ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة الخيام – مرجعيون".