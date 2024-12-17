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لبنان

ميقاتي استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:13
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا في السرايا اليوم.
وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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البنك الدولي
واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه  وتناول البحث المشاريع التي يتم العمل عليها في لبنان.
 
 
وزراء

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي.
 
 
 
كما اجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وعرض معه اوضاع وشؤون وزارة التربية.
 
 
 

واستقبل رئيس الحكومة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.
 
 
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