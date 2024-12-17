قتيل و4 جرحى في حادث سير مروّع... هكذا وقع

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروّع في منطقة المصنع.

وأشارت إلى وفاة شخص سوريّ، إضافة إلى إصابة 4 بجروحٍ.

وعُلِمَ أنّ الحادث وقع بسبب تعطل مكابح إحدى الشاحنات.