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لبنان

قتيل و4 جرحى في حادث سير مروّع... هكذا وقع

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروّع في منطقة المصنع.
 
 
وأشارت إلى وفاة شخص سوريّ، إضافة إلى إصابة 4 بجروحٍ.
 
 
وعُلِمَ أنّ الحادث وقع بسبب تعطل مكابح إحدى الشاحنات.
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حادث سير

المصنع

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