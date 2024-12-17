Advertisement

لبنان

عمليات رفع جثامين الشهداء في الخيام مستمرة.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
17-12-2024 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1294052-638700575031888810.png
Doc-P-1294052-638700575031888810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ببيان أنّه "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ يوم أمس الإثنين وحتى الساعة، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، العمل على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء من بلدة الخيام - الحي الشمالي. بالتوازي، يقوم العناصر بإجراء مسح شامل للأراضي الزراعية المجاورة بحثًا عن مفقودين جراء العدوان الإسرائيلي السابق على البلدة. وقد أسفرت العمليات حتى الآن عن سحب جثامين أربعة شهداء من تلك المنطقة".
Advertisement
أضاف البيان:" وفي هذا الإطار، تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها لم يباشروا عمليات البحث ورفع الأنقاض في بلدتي الطيبة والعديسة، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".
ختم:" وتُهيب المديرية العامة بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على التفاصيل الصحيحة. كما تدعو وسائل الإعلام الراغبة في الحصول على أي معلومات إضافية إلى التواصل مع مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2024-12-17
15:43 | 2024-12-17
15:37 | 2024-12-17
15:26 | 2024-12-17
15:11 | 2024-12-17
15:01 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24