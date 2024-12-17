عمليات رفع جثامين الشهداء في الخيام مستمرة.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

أعلنت المديرية للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ببيان أنّه "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ يوم أمس الإثنين وحتى الساعة، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، العمل على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء من بلدة الخيام - الحي الشمالي. بالتوازي، يقوم العناصر بإجراء مسح شامل للأراضي الزراعية المجاورة بحثًا عن مفقودين جراء العدوان الإسرائيلي السابق على البلدة. وقد أسفرت العمليات حتى الآن عن سحب جثامين أربعة شهداء من تلك المنطقة".

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أضاف البيان:" وفي هذا الإطار، تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها لم يباشروا عمليات البحث ورفع الأنقاض في بلدتي الطيبة والعديسة، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

ختم:" وتُهيب المديرية العامة بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على التفاصيل الصحيحة. كما تدعو وسائل الإعلام الراغبة في الحصول على أي معلومات إضافية إلى التواصل مع مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني".