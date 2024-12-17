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لبنان

وليد جنبلاط إلى سوريا؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:06
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أفادت معلومات "الجديد" أن وفدا من الحزب الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط يتوجه نهاية الاسبوع الى دمشق ومعه نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدورز لتهنئة الشرع بسقوط النظام.
 
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للمجلس المذهبي خلال اجتماع استئنائي اليوم عن تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا لتقديم التهنئة لقيادة الثورة باسم طائفة الموحّدين الدروز في لبنان تأكيداً على العلاقة التاريخية الطبيعية الدائمة بين البلدين، وعلى دور طائفة الموحّدين الدروز الطليعي في جميع مراحل النضال من أجل التحرّر والاستقلال وبناء الوحدة الوطنية وتأكيد الانتماء العربي والإسلامي
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