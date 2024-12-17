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لبنان

بالصورة.. ضبط كمية مخدرات ضخمة في الهرمل

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:31
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه "بتاريخ ١٧ /١٢ /٢٠٢٤، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز رأس المال - الهرمل المواطن (ع.م.) لحيازته كمية كبيرة من المخدرات (كوكايين، باز كوكايين، كبتاغون، حشيشة الكيف، ماريوانا).
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
 
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