بالصورة.. نجل نصرالله ظهر في إيران مرتديا عمامة والده

ظهر محمد مهدي، نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة قم وسط إيران، مرتديًا عمامة والده السوداء.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "محمد مهدي نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله متواجد في إيران منذ أيام".

السيد محمد مهدي حسن نصر الله قد منً الله عليً بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف) الذي وبيديه المباركتين ألبسني العمًة التي كان والدي (قدس سره) متوجا بها. pic.twitter.com/kvjSij6YkF — جواد السيد حسن نصرالله 🔻 Jawad S.Hsn Nasrallah (@_mjn__) December 17, 2024 Advertisement

وأضافت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "محمد مهدي ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".



وكتب محمد جواد حسن نصر الله، النجل الآخر لنصر الله، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن شقيقه محمد مهدي ارتدى عمامة والده. وأضافت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "محمد مهدي ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".وكتب محمد جواد حسن نصر الله، النجل الآخر لنصر الله، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن شقيقه محمد مهدي ارتدى عمامة والده.