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لبنان

بالصورة.. نجل نصرالله ظهر في إيران مرتديا عمامة والده

Lebanon 24
17-12-2024 | 13:21
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ظهر محمد مهدي، نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة قم وسط إيران، مرتديًا عمامة والده السوداء.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "محمد مهدي نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله متواجد في إيران منذ أيام".
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وأضافت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "محمد مهدي ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".

وكتب محمد جواد حسن نصر الله، النجل الآخر لنصر الله، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن شقيقه محمد مهدي ارتدى عمامة والده.
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