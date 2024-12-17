بالصورة.. نجل نصرالله ظهر في إيران مرتديا عمامة والده

السيد محمد مهدي حسن نصر الله قد منً الله عليً بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف) الذي وبيديه المباركتين ألبسني العمًة التي كان والدي (قدس سره) متوجا بها. pic.twitter.com/kvjSij6YkF
— جواد السيد حسن نصرالله 🔻 Jawad S.Hsn Nasrallah (@_mjn__) December 17, 2024
السيد محمد مهدي حسن نصر الله قد منً الله عليً بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف) الذي وبيديه المباركتين ألبسني العمًة التي كان والدي (قدس سره) متوجا بها. pic.twitter.com/kvjSij6YkF