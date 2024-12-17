كلاس اتصل بالبطريرك عبسي للاطمئنان على صحته

أجرى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس، اليوم الثلاثاء، اتصالاً ببطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول عبسي، الموجود في دمشق، وإطمئن على صحته، ونقل إليه "تحيات رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، وتم التوافق على عقد لقاء بين دولته وصاحب الغبطة في اقرب وقت".

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وتمنى كلاس للبطريرك العبسي "دوام الصحة والتوفيق بكل ما يقوم به من اتصالات و لقاءات في سبيل الحفاظ على الكيانية الوجودية والحضارية لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك وتعزيز حضورها التفاعلي المرتكز على أسس المواطنة الصريحة وصلابة الالتزام والانتماء الروحي".