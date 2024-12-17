جديد "التيار": عقوبة اشبه بتسوية

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من هنا أصبحت المخالفة الكبرى، أي عدم الإلتزام بالقرارات الحزبية وخاصةً في الإنتخابات، تقتصر على عقوبة أشبه بتسوية وهي عبارة عن إجبار المخالف على التوقف عن العمل الحزبي والقيام بأي نشاط لمدة ثلاثة أشهر على غرار ما حصل في زحلة مع السيدة بولين البلعه التي خالفت قرار "التيار" في إنتخاب نائب رئيس بلدية زحلة قبل أشهر قليلة .المصدر ختم بالقول: إذا بقيت العقوبات على هذا الشكل ، فلن يلتزم أحد بقرار القيادة بعد اليوم .