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لبنان

بشأن تخصيص خط ساخن مجاني لمتابعة قضية المفقودين.. إليكم هذا القرار

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:01
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طلبت وزارة الاتصالات تخصيص خط ساخن مجاني مؤلف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمُخصّص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وقرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الإتصالات لجهة إعفاء الخط الساخن الذي خُصص للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من أي رسوم أو تكاليف وضمان مجانية الخدمة على مدار الساعة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه قابلة للتجديد.
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