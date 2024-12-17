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لبنان

ماذا في تفاصيل الموافقة على دفتري شروط لتلزيم أعمال الهدم والإزالة جراء العدوان؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:11
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استعرض مجلس الوزراء اليوم خلال الجلسة التي عقدت في السرايا الصيغة النهائية لدفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۸.
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وخلال الجلسة، قرر المجلس الموافقة على اعتماد دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۸ وفقاً للصيغة النهائية المُعدّلة من قبل رئيس هيئة الشراء العام والمرفقة ربطاً، وعلى أن يُضاف إلى دفتري الشروط مادة تفرض الإلتزام بالضمانات البيئية بحيث يتعهد الملتزم التقيد بما تفرضه القوانين المرعية الإجراء وكافة المعايير والإرشادات الصادرة عن وزارة البيئة والمتعلقة بعملية فرز الردميات.
 
 
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