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لبنان

سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:37
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طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على منح موافقة وحصانة دبلوماسية كاملة لرسو سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي في مرفأ بيروت لتسليم المعدات والإمدادات للجيش.

وقرر المجلس خلال جلسة اليوم، الموافقة على منح الموافقة لرسو السفينة في مرفأ بيروت لتسليم المعدات والإمدادات للجيش.
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