لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم

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خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، طلبت وزارة الطاقة والمياه تجديد العقد التبادلي الموقع بين الوزارة وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) المتعلق بتزويد كميات من مادة النفط الأسود التي يتم مبادلتها بالمشتقات النفطية تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لديها للمرة الرابعة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/۱/۳۱ ولغاية ٢٠٢٦/١/٣١ ضمناً.وقرر المجلس تجديد مضمون الإتفاقية السابقة بين الطرفين العراقي واللبناني لسنة إضافية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ ولغاية ٢٠٢٦/١/٣١ ضمناً لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود لتكون لا تقل عن ۱,۵۰۰,۰۰۰ + (۱۰) طن متري ولا تزيد عن (۲,۰۰۰,۰۰۰) + (۱۰) طن متري، وفقاً لآلية العمل ذاتها الموافق عليها سابقاً بين الحكومتين العراقية واللبنانية، والمُكرّسة بموجب الاتفاقية المذكورة، بما يسمح بتحميل الكمية المحددة من مادة زيت الوقود الثقيل (HSFO) من شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، التي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أو الفيول أويل بنوعيه (A) و (B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم معامل إنتاج الطاقة لديها.