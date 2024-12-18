Advertisement

لبنان

طيران مسيّر في أجواء بيروت والضاحية

Lebanon 24
18-12-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1294228-638701037842167385.png
Doc-P-1294228-638701037842167385.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّق الطيران الحربي المسيّر المعادي في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/12/2024 10:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/12/2024 10:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران مسير يحلق على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية وجبل لبنان والمتن ومناطق عدة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/12/2024 10:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض في سماء بيروت والضاحية الجنوبية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/12/2024 10:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

طيران

مسيّر

أجواء

بيروت

والضاحية

(الوكالة

الوطنية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2024-12-18
03:33 | 2024-12-18
03:20 | 2024-12-18
03:13 | 2024-12-18
03:09 | 2024-12-18
03:09 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24