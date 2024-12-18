اماكن مستحدثة لتعلّم قيادة السيارات (صور)

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نوّه مصدر في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" بالأماكن الجديدة التي جرى انشاؤها في الدكوانة وهي عبارة عن مساحات واسعة صممت بحسب المعايير الرسمية لقانون السير الجديد، وباتت المدارس التي يتم فيها تعليم التلاميذ السوق، بحسب المعايير المعتمدة عالمياً وفي قانون السير الجديد، بعدما كان التعليم سابقاً يقتصر على ساعة واحدة داخل حرم هيئة إدارة السير.المصدر لفت الى أن هذا الموقع المستحدث في الدكوانة خلف شركة الفا، بادارة نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات، أراح كل مكاتب تعليم السوق والنقابة وأصبح يضم حوالي 40 مكتبا للتعليم بطريقة حرفية وسيتصاعد العدد الى مئة مكتب كونه الأقرب الى هيئة إدارة السير في الدكوانة.