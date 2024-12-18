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لبنان
الكتيبة الكورية قدمت مساعدات إنسانية لطيردبا
Lebanon 24
18-12-2024
|
03:13
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قامت الكتيبة الكورية، المعروفة باسم “كتيبة دونغميونغ”، التابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بأداء مهامها في لبنان، وقدمت مواد أساسية للسكان بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
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زارت الكتيبة الكورية مبنى بلدية طير دبا ووزعت 250 صندوقا من المساعدات الإنسانية ونحو 200 صندوق تنظيف. تضمنت الصناديق مواد غذائية ومواد نظافة، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال ومستلزمات خاصة بالنساء.
وقد صرح العقيد يو جونغيون قائلًا: “نأمل بصدق أن تنتهي هذه النزاعات قريبًا لتعود الحياة السعيدة لكم ولأطفالكم".
أضاف : "في حال استقرار الأوضاع، تنوي الوحدة تقديم الدعم الطبي وتحسين مرافق المدارس، إلى جانب تنفيذ عمليات مدنية عسكرية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان، كما تخطط الوحدة لاعادة العمل في دروس التعليمية للخياطة وصناعة الصابون لدعم الاستقلال الاقتصادي للسكان المحليين".
و أعرب رئيس البلدية طير دبا وئام زيدان، عن امتنانه قائلاً: "سنوزّع المساعدات التي تم تقديمها بعدل على السكان الذين تهدمت منازلهم بسبب القصف".
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