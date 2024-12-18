قبيل اجتماع لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.. اتصال بين بري وهوكشتاين

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ذكرت "العربية" أن اتصالا حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الأميركي أموس هوكشتاين تناولا فيه الخروقات الاسرائيلية التي لم تتوقف بعد وقف اطلاق النار من جانب "حزب الله".وشكا بري من استمرار إسرائيل في جملة من الخروقات واستهدافها عددا لا بأس به من المدنيين.وركز بري أيضا على مسمع هوكشتاين أن اسرائيل تواصل تدمير مئات من المنازل وخصوصا في البلدات الحدودية وكان آخرها في الناقورة حيث يوجد على أرضها المقر العام لقوة "اليونفيل" منذ عام 1978.وحصل الاتصال بين بري وهوكشتاين قبل اجتماع لجنة الرقابة اليوم الاربعاء لتطبيق القرار 1701 بعد الحرب الاخيرة برئاسة الجنرال الاميركي كاسبر جيفرز وضباط يمثلون فرنسا والجيشين اللبناني والإسرائيلي فضلا عن القوة الدولية.وفي معلومات لـ"العربية" فان الوفد اللبناني سيركز على لائحة الخروقات الاسرائيلية في أكثر من بلدة داخل منطقة ال 1701 في جنوب نهر الليطاني زائد شماله حيث تواصل القوات الاسرائيلية تنفيذ ضرباتها في أكثر من مكان "غير عابئة بالاتفاق الذي تم".وسيتناول وفد لبنان في اللجنة أيضا برئاسة العميد إدغار لاوندس خروقات المسيّرات الاسرائيلية التي لا تفارق سماء بيروت واكثر من منطقة لبنانية.(العربية)