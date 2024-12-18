مخزومي هنأ قطر باليوم الوطني: مواقفها الداعمة للبنان لا تفيها كلمات الشكر والامتنان

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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أبارك لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، بمناسبة يومها الوطني، مع خالص التهاني وأطيب التمنيات بأن يديم الله على هذه الدولة الشقيقة وشعبها العزيز الأمان والازدهار، تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ورؤيته الحكيمة التي كان لها الفضل الأكبر بما حققته قطر من إنجازات متتالية. مواقف دولة قطر الداعمة والمساندة للبنان وشعبه وجيشه، لا تفيها كلمات الشكر والامتنان، خصوصًا ما قامت به خلال فترة الحرب عند إطلاقها جسرًا جويًا لمساعدة لبنان، بالإضافة إلى جهودها عبر اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية".