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لبنان

مناورة لشرطة بلدية طرابلس في القبة (صور)

Lebanon 24
18-12-2024 | 04:25
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تنفذ شرطة بلدية طرابلس مناورة في منطقة حي الامركان في القبة اليوم الخميس وغدا الجمعة، تشارك خلالها فرق الاسعاف في جهاز الطوارى والاغاثة والصليب الاحمر وفوج الاطفاء والدفاع المدني وقوى الامن الداخلي وبلدية طرابلس، وذلك في اطار مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان المموّل من  الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه وكالتي FIIAPP  و CIVIPOL  والهادف الى تعزيز احتراف الشرطة في كافة المجالات واحداها الاستجابة لإدارة الكوارث والأزمات.
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