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لبنان

ميقاتي التقى سفير قطر ومديرة منظمة الهجرة واجتمع مع مدير مخابرات الجيش

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:03
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في السرايا اليوم وعرض معه الاوضاع والمستجدات المحلية والإقليمية كافة.
 
كذلك، استقبل رئيس الحكومة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب ومدير مكتب المنظمة في لبنان ماتيو لوسيانو وجرى البحث في موضوع الهجرة والتعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة.
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وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
 
واستقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل بو فاعور وعرض معه الأوضاع والتطورات الراهنة.
 
وعرض رئيس الحكومة مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي الأوضاع الأمنية في البلاد.
 
وتسلم ميقاتي من الأمينة العامة لـ"المجلس الوطني للبحوث العلميّة في لبنان" الدكتورة تمارا الزين تقريرا عن "الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاضرار القطاعية"، أعده المجلس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
 
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع السفير القطري:
 
 
اللقاء مع بوب:
 
 
اللقاء مع بو فاعور:
 
 
 
اللقاء مع قهوجي:
 
 
 
اللقاء مع الزين:
 
 
 
 
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