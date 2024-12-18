المكاري تسلم من سفير صربيا مقترح مذكرة تفاهم للتعاون الاعلامي المشترك

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إستقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير صربيا ميلان ترويانوفيتش، في حضور مدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش ومستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف.وقال السفير الصربي بعد اللقاء : "سلمت الوزير مكاري نسخة من مقترح مذكرة تفاهم مقدمة من وزارة الإعلام والإتصالات الصربية، وأتوقع أن يتم توقيعها من قبل الجانبين بهدف مواصلة التعاون المشترك في مجال الإعلام، بالإضافة إلى حقول أخرى ، في القريب العاجل.