سلام: دامت قطر عزيزة شامخة

كتب وزير الاقتصاد و التجارة في كومة تصريف الاعمال امين سلام على منصة "اكس":" نهَنِّئ دولة قطر الشقيقة لمناسبة اليوم الوطني القطري‬⁩، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يواصل هذا البلد العزيز مسيرته الحافلة بالنجاحات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. دامت قطر عزيزة شامخة، وكل عام وأنتم بخير".

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