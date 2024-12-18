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لبنان
داخل قرى في قضاء صور.. هذا ما تفعله قوات العدو
Lebanon 24
18-12-2024
|
05:53
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فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ بعض الوقت منازل في منطقة طير حرفا، الجبين وشيحين في قضاء صور وقد سمع دوي الانفجارات إلى صور، فيما يستمر العدو الإسرائيلي بتفجير المنازل الذي يحتلها في القرى الحدودية ويمعن في هدمها كليا
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فيما استمرت جرافات العدو الاسرائيلية لليوم الثالث بهدم احياء في بلدة الناقورة جنوب صور .
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