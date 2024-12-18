الجامعة اللبنانية: عودة التعليم الحضوري إلى كافة المعاهد والكليات

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اعلنت الجامعة اللبنانية في بيان ان" الحياة الأكاديمية عادت إلى طبيعتها في مختلف فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، واستؤنف التعليم الحضوري فيها بمشاركة طلابية كثيفة.وواكبت الأقسام الإدارية والشؤون الطلابية والأساتذة عودة الطلاب إلى قاعات المحاضرات، بعدما منعتهم الحرب الإسرائيلية على لبنان من متابعة دراستهم.وفي معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الثالث، تُستكمل امتحانات الفصل الأول وسط التزام شبه كامل من قبل الطلاب الذين تضاعف عددهم هذا العام بعد تسجيل 450 طالبًا جديداً".