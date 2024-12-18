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لبنان

الى مستثمري محطات المحروقات في بيروت.. إليكم هذا البلاغ

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:21
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغا تذكيريا الى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:

"إلحاقاً بالبلاغ عدد 12088 تاريخ 9/7/2018، وبناءً على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 331/ص تاريخ 9/4/2024، ومنعاً للمضاربات غير المشروعة لمادة المازوت للمركبات الآلية على أنواعها وخاصةً لمولدات الكهرباء، وغيرها من المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني، يُطلب إلى جميع مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، الإلتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية المستوردة للنفط في لبنان حصراً، وعدم شراء أية كميات من المازوت أو غيرها من المشتقات النفطية المهربة، وعدم تخزينها في خزانات المحطة، وبالتالي عدم بيعها للمستهلك المحلي خاصةً أصحاب مولدات الكهرباء، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الختم بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".
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