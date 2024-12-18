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لبنان

البيسري بحث ملف النازحين السوريين مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:26
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة IOM إيمي بوب، وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما ملف النازحين السوريين.
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