البيسري بحث ملف النازحين السوريين مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة IOM إيمي بوب، وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما ملف النازحين السوريين.

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