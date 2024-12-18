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لبنان

بوحبيب: هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:43
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب، إنّ هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين من خلال برامج نموذجية وبتمويل دولي.
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