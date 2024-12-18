بوحبيب: هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين

قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب، إنّ هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين من خلال برامج نموذجية وبتمويل دولي.

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